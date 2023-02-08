مراسل «القاهرة الإخبارية»: أزمة الهجرة على رأس أعمال قمة الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بروكسل، إن أزمة الهجرة عادت مجددا على قائمة مناقشات القمة الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك حديث حول الدعوة لتمويل أوروبى لبناء سوار على الحدود الأوروبية لمواجهة تدفق المهاجرين.





وأضاف "عطاالله"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، صرح بأنه على الاتحاد الأوروبى تمويل تلك الأسوار، موضحا أن التفكير فى إنشاء الأسوار قضية خلافية قديمة، والاتحاد الأوروبى يرفض تمويل هذه الأسوار على اعتبار أنها مناقضة للصورة الطبيعية والانطباع العام عن الاتحاد الأوروبى بأنه منفتح ولا يريد تكرار تجارب آخرين أغلقت حدودها ببناء الأسوار، علما بأن بعض الدول الأوروبية قامت بالفعل ببناء أسوار من بينها بولندا والمجر ولكن على حسابها ونفقتها الخاصة دون أن تأخذ أموالا من الاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يمول الكثير من المشروعات المتعلقة بمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد ولكنه لا يمول الأسوار، وهناك مطالبات من النمسا أن يبنى على حدود بلغاريا مع تركيا كى يمنع تدفق المهاجرين، وهذه نقطة خلافية بالإضافة إلى نقاط خلافية متعددة من بينها كيفية رسو السفن التى تنقذ المهاجرين فى البحر المتوسط.

واختتم:"هناك مقترح إيطالى بتوجيه المهاجرين ومن ينقلون عبر البحر المتوسط إلى ميناء واحد مما يعنى أن الوقت سينفذ أمام المنقذين مما يهدر أروحا من الممكن إنقاذهم وهو الذى يناقض "الحق فى الحياة"، ولذلك هناك أصوات من مؤسسات إنسانية وحقوقية تقول إن هذه الإجراءات الأوروبية المنوى اتخاذها تتناقض مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.