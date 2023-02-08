صحة دمياط: بدء تنفيذ خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر فبراير

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالجواد، فى بيان اليوم الأربعاء، أن القوافل تستهدف 5 قرى بعدة مراكز من بينها "فارسكور، وكفر سعد والزرقا"، وتأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح أن القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عيادات بجميع التخصصات الطبية، وإجراء التحاليل الطبية وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.