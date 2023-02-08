بالأرقام.. مصر تتصدر خريطة احتياطى الذهب العالمى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف أبرز ما جاء فى تقرير المجلس، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضى، وجرت إضافة 44 طنا للاحتياطى فى فبراير دفعة واحدة وشراء 64 كيلو جراما تقريبا.



وبدوره أعلن البنك المركزى ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى خلال شهر يناير 2023، ليصل إلى 7.773 مليار دولار، مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 447 مليون دولار.