- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف أبرز ما جاء فى تقرير المجلس، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضى، وجرت إضافة 44 طنا للاحتياطى فى فبراير دفعة واحدة وشراء 64 كيلو جراما تقريبا.
وبدوره أعلن البنك المركزى ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى خلال شهر يناير 2023، ليصل إلى 7.773 مليار دولار، مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 447 مليون دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. مصر تتصدر خريطة احتياطى الذهب العالمى (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.