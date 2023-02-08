«مجلس الوزراء» يقف دقيقة حدادا على روح المهندس شريف إسماعيل

جدة - نرمين السيد - وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بخالص التعازى إلى أسرة الراحل ومحبيه، مؤكدا أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة فى وجدان المصريين، لافتاً إلى أنه كان طرازاً خاصا من المسؤولين، ومثالاً يحتذى به فى المسؤولية، وله بصمات ملموسة فى فترة دقيقة من تاريخ الوطن.

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