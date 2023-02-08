رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة: نحيي جهود لجنة العفو الرئاسي المشرفة في ملف المحبوسين احتياطيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:30 مساءً - ثمن الشيخ علي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، جهود لجنة العفو الرئاسي، التي أثمرت بخروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطياً، وأخرها أمس بخروج 35 شخصاً.

وأكد فريج، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، تؤكد أن الدولة لا تهدف إلى مضايقة مواطنيها وحبسهم بدون داع.

وأضاف أنه عندما تواجه الدولة موجة من الإرهاب المنظم المدعوم من دول خارجية وقوي داخلية فإنها تتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشتر إلى أنه عندما يضع المواطن نفسه في موقف الشبهة أو موقف الاتهام، فإن ذلك يدفع الأجهزة الأمنية للتحقق من صحة الاتهام، وبعدها يتم إطلاق صراحه حين التأكد من سلامة موقفه بدون تعنت أوتجبر، لهذا فنحن نحيي جهود اللجنة المشرفة علي ذلك.

وأمس نشر النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صوراً عبر صفحته الرسمية فيس بوك، حول إتمام الإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم.

وكانت القرارات الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 34 متهمًا فى القضايا أرقام 1018 لسنة 2020، 910 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 440 لسنة 2022، 1691 لسنة 2022، 1977 لسنة 2022، 2094 لسنة 2022.