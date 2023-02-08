بارد والصغرى بالقاهرة 10.. طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الادارية 17 09

6 اكتوبر 17 08

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 18 09

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 10

بورسعيد 17 09

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 16 10

نخل 14 02

كاترين 10 01-

الطور 20 10

طابا 17 10

شرم الشيخ 23 13

الاسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 09

مطروح 15 08

السلوم 15 07

سيوة 17 03

رأس غارب 22 11

الغردقة 21 10

سفاجا 22 11

مرسى علم 23 12

شلاتين 24 13

حلايب 22 14

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 07

بنى سويف 18 06

المنيا 19 05

أسيوط 19 05

سوهاج 17 05

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 10

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 25 10