سفير الفاتيكان بمصر يترأس قداس التأبين لوالده

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلاة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وعدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات المختلفة.

وفى كلمته، قدم السفير البابوى الشكر والتقدير باسمه، واسم الأسرة لجميع الذين حرصوا على الحضور والمشاركة فى قداس تأبين والده، معبرًا عن جزيل الامتنان لهم.