القوى العاملة” تٌصدر ”إنفوجرافاً” بشأن نتائج جولة ”الوزير” في ”البحر الاحمر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:29 مساءً - - الدولة تواجه التحديات بالعمل والإنتاج..ورعاية وحماية مواطنيها في الداخل والخارج بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

*ممثلون عن عمال 11 دولة عربية يبعثون برقية تجديد الثقة في سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

* توفير بيئة عمل لائقة تحمي العامل من المخاطر المهنية..وتحقق لصاحب العمل والمنشأة المزيد من الإنتاج ..

* مليار و600 مليون جنيه من "صندوق الطوارئ" لقطاع السياحة خلال "أزمة كورونا "..و"الوزير" يُسلم عقود عمل لذوي همم ..وفرص عمل جديدة للشباب .

*"القوى العاملة": العمل مع الشركاء الإجتماعيين هدفنا...وتعزيز علاقات العمل والحوار بين أطراف الانتاج الثلاثة أبرز أولوياتنا

*مراكزنا التدريبية الثابتة والمتنقلة تحت أمر كل شاب يرغب في تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة.

* خطة لتدريب وتأهيل الشباب لضخ عمالة مؤهلة في 27 مصنعاً بالمجمع الصناعي..و"شحاتة" يُسلّم عمالة غير منتظمة وثائق تأمين..وماكينات تفصيل لإقامة مشروعات صغيرة

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء إنفوجرافاً،رصدت خلاله تفاصيل ونتائج جولة وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمحافظة البحر الأحمر،و التي بدأت يوم السبت من هذا الأسبوع ،وإستمرت ثلاثة أيام ..بدأت "الجولة" بإفتتاح مؤتمر عمالي عربي كبير ،ثم تسليم عقود عمل لشباب منهم "ذوي همم" ،ووثائق تأمين لعمالة غير منتظمة ،وحضور ختام ملتقى للسلامة والصحة المهنية ،وزيادة لمعرض "صنع في البحر الأحمر" ،وتَفقُد وحدة تدريب متنقلة ،وغيرها من الأنشطة،والتي تخللها رسائل بعث بها "الوزير شحاتة" للرأي العام المختص بملف العمل ..إلى التفصيل ..

*المؤتمر العربي:

..أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الايادي أمام التحديات التي تواجه العالم الان ،بل تستمر في تقديم كافة أنواع الحزم الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ،مضيفا أن وزارة القوى العاملة ،كوزارة خدمية حريصة على تحقيق الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ونقابات ،بهدف تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج ،متطرقا إلى دور الوزارة الراهن في حماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج ،في إطار استراتيجيات محددة ،وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ودعا شحاتة كافة النقابات العمالية العربية بترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات ،جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة في اليوم الاول من جولته بالمحافظة ،في إفتتاح المجلس المركزي للإتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد في عاصمة محافظة البحر الأحمر،مدينة الغردقة ،بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سوريا والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن ،والجزائر والعراق ولبنان..وقال الوزير نصاً :"إن وزارة القوى العاملة بما تمتلكه من مقومات وأهداف قصيرة وبعيدة المدى،تعتبر الحوار الإجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل،أساس النجاح ،وعنصر أساسي لزيادة الإنتاج،ولعل كل سياساتنا في الوزارة تتجه نحو الحوار والمشاركة ،وتعزيز علاقات العمل لخلق بيئة عمل أمنة ومستقرة وتشريعات متوزانة نواجه بها كافة التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع خاصة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها...وتسير "الوزارة" الأن في كافة الطرق مع الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج،خاصة منظمتي العمل الدولية والعربية،وممثلي أصحاب الأعمال ،والإتحادات والنقابات العمالية، لتعزيز تلك العلاقات،والاستمرار في تنفيذ معايير العمل الدولية على أرض الواقع..كما أننا نعتبر الطرف النقابي والعمالي الذي تكتمل به "ثلاثية العمل" ،هدف من أهدافنا ،لتدريبه وتوعيته بحقوقه وواجباته، واستثماره كقوة بشرية وإنتاجية كبيرة ،ولعل ما يضمه الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من اتحادات ونقابات عمالية تضم في عضويتها ما يقرب من 100 مليون عامل عربي،يؤكد أننا أمام ثروة بشرية وإنتاجية عربية ،تستحق الإستمرار في تنميتها والإستثمار فيها ..".واضاف الوزير :"إن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات التي ضربت تداعياتها كل بلدان العالم بلا إستثناء،فكانت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه..وكذلك الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بين الحين والآخر لدعم الفئات الأكثر احتياجا ،ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص..كما تأتي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشكل عام ،ولوزارتنا بشكل خاص،محل إهتمام وتنفيذ،فيما يخص "القوى العاملة"،خاصة تنمية مهارات العامل وتدريبه وتأهيله لسوق العمل،فنحن قد أعلنا ونجدد إعلاننا أننا نضع كافة إمكانياتنا في تمويل التدريب والتأهيل،ومن خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التي تمتلكها "الوزارة"ومنتشرة في كافة المحافظات كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة،تحت أمر كل جهة معنية ،وأمر كل شاب أو فتاة، يرغب في تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة، والأمنة ،فلدينا 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،ونستعد خلال أيام إطلاق 11 عربة تدريب مهني متنقلة جديدة على مهن يحتاجها سوق العمل،تعمل جميعها في إطار مبادرتي "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك"..فنحن إذن نحارب التحديات القادمة إلينا من الخارج بالعمل والإنتاج ،والحوار الإجتماعي مع كافة الشركاء ذات الإهتمام المشترك ،ونعمل الأن على محاور متعددة منها حصر وتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الهمم ،كما نقدم كل الدعم للشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها،والتي تأثرت بتداعيات كورونا خاصة قطاع السياحة ،الذي إستفاد من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة ،بما يقرب من مليار و600 الف جنيه، وقت "كورونا" فقط ،كما نعمل على قدم وساق وبخطى ثابتة على ملفات رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها،وتوفير بيئة عمل أمنة ولائقة في كل مواقع العمل والانتاج ،تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية "..ومن ابرز نتائج المؤتمر أن بعث المجلس المركزي للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية، بحضور ممثلون عن نقابات عمال 11 دولة عربية ،برقية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أكد خلالها على تجديد الثقة فى سياسات الدولة المصرية الداخلية والخارجية، ونجاحها فى القضاء على الارهاب بكافة أشكاله، وتبنيها برامج حماية ورعاية إجتماعية فى ظل التحديات الراهنة التى تهدد العالم أجمع،ودعم تلك السياسات التى تدخل بها مصر الجمهورية الجديدة..

*فرص عمل:

..واستكمل وزير القوى العاملة ولليوم الثاني على التوالي جولاته في محافظة البحر الأحمر ،التي يعمل بها 63 الف و621 عاملا ،في 435 منشأة ،وذلك بحضور لقاء انعقد في المركز الاعلامي التابع للمحافظة بحضور اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ،حيث وقف الحضور دقيقة حدادا على روح رئيس وزراء مصر السابق المهندس شريف إسماعيل الذي وافته المنية منذ ايام قليلة ..بدأ اللقاء بتكريم وزير القوى العاملة لاثنين من العاملين بالمديرية وسلمهما شهادة تقدير وذلك على جهودهما المبذولة في إنجاح مهام المديرية فيما يخص ملفات عملها على الوجه اللائق ومتابعة تنفيذ خططها داخل المناطق والمكاتب التابعة لها، و المكرمين هما : سعيد عبد الراضي باحث اول بالمديرية، وعلاء مبارك وكيل المديرية والموظف المثالي..وخلال اللقاء سلم الوزير عقود عمل لقائمة المعينين من ذوى القدرات الخاصة لعدد 10 شباب من إجمالى 20 من ذوى الهمم وهم : أحمد محمد أحمد إسماعيل ، حسن أحمد محمد محمود ، مكاريوس خلف توفيق ، أحمد محمد حسانى إسماعيل ، إبراهيم بكرى خلاوى ، أحمد محمد حامد احمد ، محمد حمدان عبد الحليم ، محمود معروف سعد ، احمد صبرى توفيق ، وخلود محمد حسن جاد ، ووفرت مديرية القوى العاملة تلك الفرص بالتعاون مع: قرية وردة الصحراء ، وفندق بريمير لوريف ، وفندق صنى دايز بلاسيو ، وفندق هيلتون بلازا الغردقة..كما سلم "الوزير شحاتة" عقود عمل لقائمة شباب تم تعيينهم من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها وزارة القوى العاملة ،والتي تضممت 10 من إجمالى 20 شاب تم تعيينهم فى 4 منشآت وهى : فندق تيتانيك بيتش الغردقة ، والمدرسة الألمانية بالغردقة ، وفنجق وردة الصحراء ، وفندق صنى دايز بلاسيو ميريت ، واسماؤهم كالتالى : أحمد عبد المقصود حسن ، أسرف جهلان عيد ، احمد صابر عبد الباسط ، خالد محمود عباس ، وليد فتح الله محمد ، حسن احمد محمد عبد القوى ، عبد الرحمن هلال سعد ، احمد خريشى عبد الوارث ، دسوقى محمد دسوقى حراجى ، احمد عاطف السيد محمد..وخلال اللقاء ايضا أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على جاهزية الوزارة في تقديم كافة أشكال الدعم التدريبي للعمالة المتواجدة في محافظة البحر الأحمر ،موجها الشكر والتقدير إلى اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر ..وقال الوزير :"شرفت بتواجدى اليوم بين زملائى من العاملين بالمديرية واخوتى من العمالة غير المنتظمة ، كما اننا نتواجد فى هذا اليوم لبحث المشكلات الموجودة امام العاملين بالمديرية ومحاولة تذليلها ووضع حلول واقعية لها ، من خلال الادارات المركزية الموجودة بالوزارة ، من أجل تحقيق الهدف الاهم وهو تقديم افضل الخدمات للمواطنين من ابناء المحافظة"..مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر على لسان مديرها هارون عبدالعزيز ، استعرضت ما تحقق من إنجاز خلال العام 2022 فقط، ففى مجال التدريب المهنى عقدت المديرية 25 دورة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بنظام الساعات المعتمدة استفاد منها 250 متدرب ومتدربة ، اما فى مجال رعاية القوى العاملة فقد قامت بالتفتيش على 5841 منشأة بواقع عدد 27 ألفاً و 652 عامل ، وفحص 371 شكوى عمالية ، وعقد 21 ندوة توعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، كما وفرت 11 ألفاً و 23 فرصة عمل من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التى تطلقها الوزارة ، كما قامت بتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة ، واستخرجت المديرية 191 ترخيص عمل لأجانب ، وجددت 106 ترخيص آخرين ، كما استخرجت 12 ألفاً و383 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، مقدماً الشكر والتقدير لكل العاملين بالمديرية على جهودهم المتميزة والتى اسفرت عن تلك الانجازات ..وتم خلال فعاليات اللقاء مشاهدة عرض فنى قدمته احدى المواهب من ذوى الهمم من ابناء المحافظة وتقديم اغان وطنية لتنمية الانتماء الوطني لدي للشباب، ويؤكد على قدرة تلك الفئة على العطاء والمشاركة فى كافة النواحى المجتمعية ، وامكانياتها غير المحدودة التى تتفوق بها على غيرها من الاصحاء داخل المجتمع .

*العمالة غير المنتظمة:

..وسلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة في نفس اليوم ، 15 بوليصة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة من إجمالى 30 بوليصة ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها إجتماعياً وصحياً ، وفى إطار جهود وزارة القوى العاملة لتقديم الدعم لتلك الفئة وحمايتها من أخطار المهن التى يعملون بها ، ورعايتها إجتماعياً وصحياً وتأمينياً من خلال إدارات مختصة فى كل مديرية من مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحت اشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة والوحدة المركزية التى تم تشكيلها مؤخراً لرعاية شؤون تلك الفئة،وضمت قائمة أسماء العمالة غير المنتظمة الذين سلمهم "الوزير" بوليصة التأمين كلا من : حماده قناوى سليم محمد، سيد عبدالشافى حسن محمد ، محمد على جاد محمد ، رجب عبدالسميع ضرار عبدالسميع ، عبدالرحيم عطيه موسى محمد ، عاطف ابوعمره رزق احمد ، منصور رمضان عطاالله مرسى ، جمعه رمضان حبشى احمد ، حمام محمود مغربى محمود ، جمال رشوان خليل رشوان ، حسن على اسماعيل ابراهيم ، خالد ظهران عبدالستار عبداللطيف ، محمد عبدالله محمد سيد ، على سعيد على حسين، خالد عصام زيدان، علاء سيد محمد.كما سلم الوزير شحاتة ، 5 ماكينات خياطة كجوائز لاوائل خريجى برامج التدريب المهني بوحدة التدريب المهني المتنقلة الموجودة بمدينة الغردقة، على مهنة التفصيل والحياكة من الاوائل ، وذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمساعدة المتفوقين على إقامة مشروعات صغيرة لهم ، واستلمت الجوائز كلاً من : أسماء محمد على ،و تهانى ربيع عبد النظير ، وفاطمة الزهراء عصام الدين ، ومنى عبد الكريم مصطفى ، وهيام سيد عبد الجليل محمد ، وهي عبارة عن ماكينات الخياطة جوائز من المديرية على تفوقهم فى الدورات التدريبية التى تم تنفيذها بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية .

*تدريب وتأهيل:

..وأعلنت وزارة القوى العاملة عن خطة لتدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل بمحافظة البحر الأحمر،لضخ عمالة مدربة في 27 مصنعاً بالمجمع الصناعي بالعاصمة الغردقة..وبعد أن طلبت شركات خاصة بالمحافظة من الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة بتوفير عمالة مدربة لها،وجه "الوزير" مدير المديرية بالتنسيق والتواصل مع تلك المصانع،واعداد تقرير عاجل عن المهن التي تحتاج عمالة مدربة لضخها في تلك المصانع،مؤكدا على أن كافة إمكانيات الوزارة من مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة جاهزة من اليوم للقيام بتلك المهمة للقضاء على البطالة بشكل كامل في تلك المحافظة الاستراتيجية،وتوفير برامج تدريبية للشباب خاصة من أبناء المحافظة ،تتواءم مع احتياجات تلك الشركات والمصانع، وتغطي كافة التخصصات التي يتطلبها العمل بها...كذلك وجه" الوزير" بتفعيل التنسيق بين "المديرية"،وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإتاحة مزايا لمن يرغبون من الشباب فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل،للمساعدة فى دفع عجلة العمل والإنتاج،و لتوفير حياة كريمه لهم..جاء ذلك خلال تفقد الوزير مجمع "صنع في البحر الأحمر"،على هامش جولاته التي شهدتها محافظة البحر الأحمر..وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" فإن تلك المصانع التي تطلب عمالة مؤهلة ومدربة، تعمل في مجالات صناعية وتجارية وخدمية ومنها"الاثاث المعدني والخشبي،والفندقة،والسباكة، والتبريد والتكييف،والطبخ والطهي، والزيوت الطبية والعطرية ،والتفصيل والحياكة،والكهرباء، والتطريز اليدوي،وصناعات غذائية،وهندسية وكيماوية،وورقية،وأعمال ديكور وزينة"..وكان" الوزير"،يرافقه اللواء احمد مرزوق سكرتير عام المحافظة،ووفد من "الوزارة"،قد تفقد معرض"صنع في البحر الأحمر"،والمقام بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدارة الإنتاج بالمحافظة،ورابطة مصنعي المجمع الصناعي بالغردقة،ويعرض فيه منتجات 27 مصنعاً من المجمع الصناعي بالمدينة.ويشار هنا إلى أن هذا المعرض يعتبر اول معرض لعرض منتجات المجمع الصناعي بعاصمة البحر الأحمر ،والاول على مستوي المجمعات الصناعية بالجمهورية، ويتزامن افتتاحه قريبا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، لعرض المنتجات الصناعية المتنوعة بأسعار مخفضة ..

*السلامة والصحة المهنية:

..وشهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة فعاليات ختام الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية ،المنعقد في قرية ارابيا بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر ،بحضور ممثلين عن 50 منشأة صناعية،وأكد الوزير في تصريحات له على حرص الدولة المصرية على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية،وكذلك تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ،موضحا استعداد الوزارة المستمر على التدريب والمتابعة تنسيقا مع كافة الشركاء المعنيين، بشأن وسائل السلامة والصحة المهنية...وخلال اللقاء منح الوزير شهادات تقدير وتميز لعدد من المنشأت الفائزة بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه المنشآت..وخلال اللقاء أيضا أهدى اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،كما أهدى الوزير درع "الوزارة" للسيد المحافظ ..بدوره اشاد اللواء احمد مرزوق سكرتير عام محافظة البحر الاحمر في كلمته التي ألقاها نيابة عن اللواء عمرو حنفي المحافظ، بدور وزارة القوى العاملة والتي تبذل كل الجهود بالشراكة مع كافة الجهات والمنظمات ذات الصلة بتوفير السلامة المهنية وتحسين ظروف وبيئة العمل بالإضافة الى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لكل العاملين

*وحدة التدريب المتنقلة:

..وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن تفقد الوزير حسن شحاتة لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة، والمختصة بمهن الخياطة والتفصيل والسباكة و الكهرباء،وذلك في اليوم الثالث على التوالي من جولاته داخل محافظة البحر الأحمر ، والتي شارك فيها على مدار الأيام الثلاثة،في مؤتمر عمالي عربي،ولقاءات وملتقيات عن السلامة والصحة المهنية ،وفرص عمل للشباب منهم" ذوي همم"،وتسليم ماكينات خياطة لفتيات تفوقن في الدورات التدريبية التي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة فرص عمل ،وكذلك وثائق تأمين لعمالة غير منتظمة،وزيارة معرض "صنع في البحر الأحمر"..،حيث اكد الوزير شحاتة على أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واضحة وصريحة ومحل تنفيذ ..وبحسب بيان صحفي فإن زيارة الوزير شحاتة لعربة التدريب المتنقلة بالغردقة، ويرافقه اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء المحافظ عمرو حنفي،ووفد من قيادات "الوزارة والمديرية"،تأتي استكمالا وتأكيدا لسياسات "القوى العاملة"المتجهة نحو الدخول في ملف التدريب المهني للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والبالغ عددها 75 مركزا منتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مستقبلك"،كما تؤكد على تطبيق حزمة الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين على أرض الواقع،لتوفير فرص عمل حقيقة ،واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،وضخ عمالة مدربة في العشرات من المنشآت الموجودة بتلك المحافظة.واضاف البيان ان الوزير شحاتة سلم المتدربات شهادات تقدير ، خلال تفقده "العربة المتنقلة"التابعة للوزارة ،واستمع اليهن ،وخلال حديثهن مع الوزير أكدن على تقديرهن وشكرهن للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايتها للمرأة وتمكينها اقتصادية وتأهيلها لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لها ،ووجه الوزير شحاتة ، مدير المديرية السيد هارون عبدالعزيز بسرعة توفير فرص عمل للمتدربات ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة من خلال الآليات التي توفرها الدولة لذلك ،خاصة داخل المحافظة ..وفي نفس السياق وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الإدارات المختصة بالوزارة ،بالتنسيق مع مكتب عمل الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر لتجهيز الدور الثاني بمبني مكتب العمل بالغردقة كمركز تدريب مهني جديد بالمحافظة ،لتدريب الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق عمل المحافظة خاصة اللغات والحاسب الألي والخياطة ،وقطاع السياحة..جاء ذلك خلال زيارة الوزير شحاتة لمكتب عمل الغردقة ..وخلال تفقده المبني أكد الوزير على العاملين بالمديرية بضرورة التعامل مع المواطنين بشكل ادمي ،وتقديم كافة الخدمات لهم بصورة لائقة ،وحثهم على العمل على الملفات التي تتبناها الوزارة خلال هذه الأيام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منها التدريب المهني،و تأهيل الشباب على سوق العمل ،وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،والسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لضمان الحفاظ على العامل من المخاطر المهنية ،وتوفير بيئة عمل لائقة يرتفع بها الإنتاج ،وكذلك التواصل مع كافة المنشآت لتوفير عمالة مدربة لها ،وايجاد فرص عمل حقيقية للشباب،ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم ،كما جدد الوزير دعوته للشباب بالاقبال على العمل في القطاع الخاص ،والمشروعات الصغيرة ،وان يستفيد من كافة برامج ومبادرات الدولة التي تحقق له الحياة الكريمة..

حضر فاعليات الجولة من وزارة القوى العاملة :منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات ، واحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل ،ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، ورشا محمود باحث قانونى بمكتب الوزير ، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة ،والمهندس طارق السيد باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتشى السلامة بالمديرية ، كما شاركت القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بمديرية القوى العاملة.