وكالة «فيتش»: مصر تؤمن احتياجاتها من التمويل الخارجى خلال 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديدا بعنوان (وكالة "فيتش": مصر تؤمن احتياجاتها من التمويل الخارجى خلال 2023) يسلط فيه الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية التى جاءت فى أحدث تقارير المنظمة، ومن أهمها تأكيد الوكالة قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من التمويل الخارجى لعام 2023 بواقع 22 مليار دولار.





وتوقعت الوكالة انخفاضا فى عجز الحساب الجارى لمصر ليسجل 3.6% خلال 2022-2023 مقارنة بـ4.1% خلال 2021/2022.

كما حقق عجز الميزان التجارى للسلع انخفاضا قدره 7.4 مليارات دولار فى 2022-2023 ليصل إلى 36 مليارا بالمقارنة بـ 43.4 مليار دولار فى 2021/2022. كما توقعت الوكالة ارتفاعا فى الصادرات المصرية من السلع بنحو 3% فى 2022/2023.

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