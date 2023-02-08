محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - قال خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم.





وأوضح المحافظ فى بيان صحفى، أنه تم إخطار الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث أزمات، مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ. وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ أو تجمع مياه فى أى موقع بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه. وأكد محافظ القاهرة، على وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة.

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