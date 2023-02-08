«مصر بلا سرطان».. خطة الدولة لمحاربة المرض الفتاك (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواجه الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، الأورام السرطانية وفق خطة شاملة للكشف والتوعية والعلاج المجانى، للكبار والأطفال للمساهمة فى العلاج السريع للمرض من دون آثار جانبية.





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