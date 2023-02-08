مقصد عالمى.. تنمية الشريط الساحلى بالعلمين الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى، يرصد "دوت الخليج" جهود تنمية الشريط الساحلى بالعلمين الجديدة.

وأشار مدبولى إلى أن هذه المدينة أصبحت مقصدا سياحيا متميزا، بفضل ما تتمتع به من مقومات هائلة تجعلها وجهة سياحية عالمية ومدينة مستدامة، كما أنها تتمتع بأنشطة اقتصادية متعددة، منها الأنشطة الصناعية، والتجارية، والإدارية، والترفيهية، وغيرها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن المخطط الذى تم استعراضه حول تنمية الجزء الساحلى الغربى يهدف إلى أن يصبح هذا الجزء مقصدا سياحيا عالميا مستداما ونابضا بالحياة على مدار العام، قائما على استغلال مقوماتها الحالية والمخططة لتقديم منتج سياحى متنوع وعالى الجودة ومبتكر، وجذاب وقادر على منافسة المقاصد السياحية العالمية المشابهة، خاصة تلك المقاصد المطلة على البحر المتوسط؛ وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة بهدف تطوير المقاصد السياحية القائمة واستهداف مقاصد جديدة بالساحل الشمالى الغربى.