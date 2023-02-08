«الزراعة» تبحث الاستفادة من تقاوى الأرز الجاف وتسهيل إجراءات تسجيل الأصناف

جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالدكتور سعيد سليمان أستاذ علم الوراثة فى كلية الزراعة جامعة الزقازيق، والذى قام باستنباط الأرز الجاف "عرابى 3،4"، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.





وخلال اللقاء أكد القصير أن الوزارة تعمل جاهدة على الاستفادة من كافة البحوث العلمية التطبيقية لجميع الباحثين المصريين، سواء فى وزارة الزراعة أو الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص والتى تسهم فى تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى جهود جميع أبنائها المخلصين والتكامل والتعاون معا.

وأكد القصير أيضا أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور، مع عدم الإخلال بالضوابط القانونية والقواعد العلمية والمواصفات الواجب توافرها.

قرر القصير تشكيل لجنة من الوزارة والجامعات على أن يكون الدكتور سعيد سليمان عضوا فيها وذلك لتقييم الصنف الجديد من الأرز الجاف "عرابى" وزراعته تحت إشراف ورقابة الوزارة والاستفادة منه فى حالة ثبات صلاحيته ونجاح تجارب زراعته.

من ناحيته أعرب سليمان عن شكره لوزير الزراعة على الاستجابة السريعة لمطلبه، وتوجيهاته بتسهيل تسجيل الأصناف الجديدة وزيادة التعاون بين وزارة الزراعة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية.

ومن الجدير بالذكر أنه انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للدكتور سعيد سليمان، يؤكد فيه توصله إلى استنباط أصناف جديدة من تقاوى الأرز الجاف عالية الإنتاجية وتسهم فى ترشيد المياه.