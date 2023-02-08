رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في فعاليات إطلاق وزارة الصحة لمبادرة ”قلبك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:29 مساءً - شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات إطلاق وزارة الصحة لمبادرة "قلبك أمانة"، باشتراك القطاع الخاص والعام والتغطية الصحية الشاملة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، في كلمته، أتقدم بالتهنئة لإطلاق هذه المبادرة، والتي سيكون لها دور في الاكتشاف المبكر لأمراض القلب، وتقليل نسب الإصابة وأعداد الوفيات الناتجة عن أمراض القلب.

وأكد السبكي، أهمية المبادرات الرئاسية، وخصوصًا 100 مليون صحة، والتي تستهدف القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، مؤكدًا أن تلك المبادرات عززت نظام الرعاية الصحية بمصر، وساهمت في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، كما أنها تمهد الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر كلها.

وثمَّن السبكي، التعاضد والتكاتف بين القطاع الحكومي والعام والخاص لتعزيز النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق مستهدفاتها.