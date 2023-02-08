الحكومة تنفى إرسال رسائل لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة جديدة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة القوى العاملة، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.

وأوضحت أنه رغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات فى أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجى تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين.

وأشارت إلى أن جميع المنح والمساعدات التى تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى: www.manpower.gov.eg، أو صفحة الوزارة على موقع "فيسبوك": "https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158"وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، محذرة المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى شخص يدعى انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).