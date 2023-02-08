وفد «الداخلية» القطرية يزور مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون ويشيد بالتجربة

جدة - نرمين السيد - وجرى بحث سبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين وزارتى الداخلية فى البلدين، فى مختلف المجالات الأمنية ذات الإهتمام المشترك.



وتضمن برنامج الزيارة عددا من اللقاءات والزيارات الميدانية لأكاديمية الشرطة ومقرى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لتحقيق الإدلة الجنائية، حيث كان فى استقبالهم مساعدو وزير الداخلية وقيادات تلك المواقع الشرطية، وجرى تنظيم جولات تفقدية للوفد لإطلاعهم على المهام والقدرات والإمكانيات التى تتمتع بها تلك المواقع.

كما اضطلع الوفد على زيارة مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بقطاع الحماية المجتمعية واطلعوا على ما يذخر به من إمكانيات وتجهيزات جعلته فى مرتبة الريادة وفقا للمقايس العالمية المعتمدة فى مجال التنفيذ العقابى.

وتعرف الوفد القطرى على أطر الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء وسبل تأهيلهم فى النواحى التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية والمهنية والرياضية.

وفى نهاية الفعاليات، استقبل وزير الداخلية محمود توفيق، الوفد القطرى وأعرب الوفد الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأثنوا على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات تقنية وعلمية وبحثية وتدريبية بقطاعات الوزارة المختلفة، وتطلعهم للاستفادة من تلك الإمكانات لصقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية القطرية فى مختلف المجالات التدريبية.

كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية وقيادات الوزارة على ما لمسوه من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.