البنك الدولى يشيد بتطوير التعليم فى مصر ويعتبره تجربة هامة بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية البشرية مامتا مورثى، والمديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى مارينا ويس، والوفد المرافق لهما، حيث تم بحث سُبل التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مجال التعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال اللقاء، على أهمية التعاون بين الوزارة والبنك الدولى فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر، مشيدًا فى هذا الإطار بدور البنك فى دعم خطط التنمية بمصر، خاصة فى مجالات التعليم قبل الجامعى، باعتباره أحد أهم شركاء مصر فى التنمية، مشيرًا إلى أن مشروع البنك الدولى من المشاريع التى ساعدت فى تحقيق الجودة والإصلاح التعليمى.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم مستمرة فى استكمال تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن خطة تطوير التعليم هى نهج تتبناه الدولة بأكملها والوزارة تعمل على استكمال بناء مسيرة تطوير المنظومة التعليمية فى هذا الإطار، والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب؛ ليدركوا مدى الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ملامح التطوير التى شهدتها منظومة التعليم خلال الفترة السابقة، فيما يتعلق بمؤشرات خطة إصلاح التعليم، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.

وتابع الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تقوم حاليًا بالانتهاء من وضع نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال وذلك بالتعاون الوثيق مع البنك الدولى، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة التوسع فى إتاحة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات المعلمين.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع البنك الدولى فى إعداد وثيقة إطار عام لتقييم الصف الرابع الابتدائى، ويجرى حاليًا الإعداد للتقييم الوطنى الثانى للصف الرابع الابتدائى خلال شهرى مارس وإبريل من العام الحالى.

وفيما يتعلق بنظام الثانوية العامة، أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد امتحانات الصف الثالث الثانوى وفقًا لنظام التطوير المعلن، حيث سيتم سحب الامتحانات من بنك الأسئلة وسيجرى تصحيحها إلكترونيًا، كما تم إضافة نسبة لا تتعدى 15% من الأسئلة المقالية القصيرة وفقًا لطبيعة كل مادة دراسية، مضيفًا أن المركز القومى للامتحانات مستمر فى إعداد مواصفات ورقة امتحان شهادة الثانوية العامة.

وتابع الدكتور رضا حجازى أنه تم الانتهاء من مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل)، وتستعد الوزارة لتدريبهم على الشق التربوى، فضًلا عن تلقى تدريب يتعلق باللياقة البدنية والذهنية، وذلك قبل تسلمهم العمل بالمدارس.

وفيما يتعلق بإطار التطوير المهنى، أوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها الإسراع فى مراجعة الإطار المهنى تمهيدًا للبدء فى تدريب المعلمين والموجهين، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتتضمن هذه اللجنة أيضًا خبراء من الوزارة ومن الإدارة العامة لتخطيط وصياغة المناهج والمركز القومى للامتحانات، وستقوم هذه اللجنة بمراجعة الإطار المهنى بالتعاون مع خبراء البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تتشارك مع الوزارات والجهات المعنية فى تنفيذ "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، ومبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المواطن، وتحسين جودة التعليم لكافة الفئات.

ضم وفد البنك الدولى أندرياس بلوم مدير قطاع التعليم فى منطقة الشرق الأوسط، وأميرة كاظم مسئول عمليات أول وقائد فريق العمل، وريانا روبرتس منسق برنامج التنمية البشرية فى مصر واليمن وجيبوتى، وبريدجيت كرومبتون خبير أول تعليم وقائد فريق العمل، وهانا بريكسى المدير الدولى لقطاع المساواة بين الجنسين.

حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مساعد الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيمان الرشيدى مدير الوحدة التنسيقية لمشروع دعم التعليم فى مصر.