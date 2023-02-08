إحالة 331 مخالفة للنيابة.. «التنمية المحلية» تشن 117 حملة على 21 محافظة

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات، بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع.





وبحسب الوزارة فإن خطة القطاع تتضمن رصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والإدارى، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برصد الثغرات داخل الجهاز الإدارى للدولة والمحافظات التى تفتح بابا للتلاعب وإهدار المال العام.

وقال الوزير إنه جرى تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى 6 فبراير 2023، للوقوف على مدى التزامها، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها.

وأشار إلى المرور على 21 محافظة وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والوادى الجديد والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والبحيرة والمنيا والفيوم وبورسعيد ومطروح والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى والمرور الليلى.

ولفت إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة المهمة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما جرى رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وكشف الوزير عن أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 331 للنيابات المختصة والشئون القانونية، منها عدد 77 إحالة للنيابة العامة، وعدد 221 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 33 إحالة للشئون القانونية، موضحا أنه جرى تنفيذ 20 حملة بمحافظة القاهرة، و8 حملات على محافظة الجيزة، و4 حملات على كل من بورسعيد والقليوبية والإسماعيلية، وعدد 2 حملة على كل من الشرقيه والمنوفية وأسيوط، و5 حملات على الغربية، و16 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية، و14 حملة على دمياط، و9 حملات على الفيوم، و7 حملات على كل من مطروح والوادى الجديد، و3 حملات على كل من السويس والاسكندرية والبحر الأحمر، وحملة واحدة على كل من البحيرة وكفرالشيخ، والمنيا وأسوان.

وواصل أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية، والصناديق الخاصة، والإدارات الهندسية، والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات.