حسين الشحات على موعد مع التاريخ.. تعرف على قائمة هدافي الأهلى في كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:30 صباحاً - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخ المارد الأحمر.

استطاع الأهلى التأهل لنصف النهائى بعد فوزه فى الدور الأول على أوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكى بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يخوض ريال مدريد مباراته الأولى فى البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائى، باعتباره حامل لقب دورى أبطال أوروبا.

وعبر ثمانى مشاركات للأهلى فى كأس العالم للأندية وخلال 20 مباراة، نجح 12 لاعباً بواقع 10 لاعبين محليين وثنائى أجنبى، هما فلافيو وبيرسى تاو، فى تسجيل 20 هدفاً للأهلى وهم كالتالى:

1- محمد أبو تريكة (4 أهداف)

2- أمادو فلافيو (3 أهداف)

3- عماد متعب (هدفان)

4- حسين الشحات (هدفان)

5- ياسر إبراهيم (هدفان)

6- محمد هانى (هدف)

7- عمرو السولية (هدف)

8- السيد حمدى (هدف)

9- أحمد عبد القادر (هدف)

10- محمد شريف (هدف)

11- بيرسى تاو ( هدف)

12- محمد مجدى أفشة ( هدف)