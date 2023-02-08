وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول بنسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:29 صباحاً - اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك للعام الأول على نظام الترمين بنسبة نجاح بلغت (95.6%).

وبدأت الامتحانات يوم 14 يناير وحتى 22 من الشهر ذاته، وتقدم لأداء الامتحان 71083 طالبا وطالبة على مستوى العالم في جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وأدى الامتحان في جميع المواد 68374 طالبا وطالبة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج من خلال الرابط التالي: https://sabroad.emis.gov.eg