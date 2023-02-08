وزير الإنتاج الحربى: نولى اهتماما كبيرا للمُساهمة فى تطوير التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والسيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وعبدالرازق الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، ومها غانم قائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ومصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)؛ لمناقشة موضوعات التعاون المُشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أنه تم خلال اللقاء مُناقشة ملفات التعاون المُشترك، مضيفًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية البحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية؛ لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى.

وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على المُتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التى تنفذها الشركات والوحدات التابعة، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتذليل أى عقبات قد تطرأ ودفع وتيرة العمل؛ لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية.

وأكد الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربى تولى اهتمامًا كبيرًا؛ للمساهمة فى تطوير منظومة التعليم العالى بمصر جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التصنيع والإنتاج، من خلال الجهات التابعة، وذلك للمُساهمة فى نهضة الوطن.

من جانبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع الوزارة فى جميع المجالات؛ للمُساهمة فى رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الهدف من اللقاء مُتابعة آخر المُستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التى تضطلع بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتى من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء فى شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم فى تطوير الصناعة المصرية، ودعم الاقتصاد القومى، وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية، تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المُتقدمة والابتكار.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى المُساهمة بعملية التنمية فى المجتمع.

وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى؛ لتدريب طلاب الكليات التكنولوجية فى مصانع الإنتاج الحربى وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل.

وبدوره أكد المُستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمُتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على سعى وزارة الإنتاج الحربى الدائم للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، والاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصرى.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربى، المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والمهندس أشرف حلمى رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة والدكتور مهندس عماد أحمد المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والمهندس إيهاب أبو بكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى والمهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى) والدكتور فوزى إبراهيم عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.



ومن قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة.