وزيرة الهجرة تبحث أوضاع الطلاب المصريين فى أوكرانيا وروسيا (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليا مع ممثلى الجاليات المصرية فى دول: جاليات المصرية فى "روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وطاجيكستان وأوزباكستان"، وذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".





جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير نزيه النجارى السفير المصرى فى روسيا وغير المقيم فى بيلاروسيا وطاجيكستان وأوزباكستان، والسكرتير أول محمد عبدالمعطى مسئول القسم القنصلى فى سفارة مصر لدى أوكرانيا.



كما شارك فى اللقاء الدكتور محمد السرجانى الملحق الثقافى المصرى فى روسيا، وممثلى الجالية ومركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ونيرمين كمال وكيل محافظ مساعد - قطاع الرقابة والإشراف ممثلة عن البنك المركزى، واللواء إيهاب الحينى، ممثلا عن مصلحة الأحوال المدنية، وعقيد محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، وأشرف عطية، ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، وإلهام فتحى، مدير إدارة "أبناؤنا فى الخارج"، ممثلة عن وزارة التربية والتعليم، ومحمد حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ممثلا عن وزارة التعليم العالى، وذلك للرد على استفسارات المصريين بالخارج.



ورحبت وزيرة الهجرة بالحضور من أبناء الجاليات المصرية والسفراء وممثلى الوزارات المشاركين فى اللقاء، معربة عن سعادتها باللقاء مع أبناء مصر بالخارج وأنها تحرص دوما على التواصل معهم للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة والتى تولى أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، ومنها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" للتعرف على الأوضاع والتحديات التى تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، مؤكدة أن هذا ما يبرهن على حرص الدولة المصرية على التواصل مع ابنائها بكل دول العالم وتذليل أية عقبات تواجههم وأيضا للاستفادة منهم باعتبارهم قوة ناعمة للدولة بالخارج، وأيضا للاستفادة من علمائنا وخبرائنا النابغين بكل الدول وإشراكهم فى عملية التنمية على أرض مصر.



وثمنت الوزيرة الدور الكبير الذى يقوم به رؤساء الجاليات فى كل من روسيا وأوكرانيا فى ظل الأزمة الراهنة، وخصوصا ملف الطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا والمتابعة مع جامعاتهم لاستلام الأوراق الخاصة بهم بعد تحرير التوكيلات من الطلاب والتغلب على كافة الصعوبات والتحديات التى تواجههم.

واستعرضت السفيرة سها جندى، خلال اللقاء ما تم من عمل مستمر لخدمة المصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، وإجراء جولات وزيارات خارجية من خلال الجولتين الخارجتين التى قامت بهما فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعقد عدة لقاءات مباشرة مع رموز الجاليتين للوقوف على أوضاعهم والاستماع لمقترحاتهم ورؤياهم، فضلا عن استعراض ما تقدمه الدولة المصرية من محفزات للمصريين بالخارج فى مختلف دول العالم، وكذلك المسئولين بكلا الدولتين المعنيين بالجالية المصرية بهما.

كما حرصت وزيرة الهجرة على تعريف المشاركون باللقاء بما تم تحقيقه للمصريين بالخارج من محفزات ومزايا عدة على مختلف الأصعدة، وتناولت استجابة الوزارة السريعة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، واعتماد العام الدراسى على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة "التعليم العالى" لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، مؤكدة أنه تم تفعيل دور إدارة الشكاوى، للعمل على مدار 24 ساعة استجابة للمشاكل الرئيسية للمصريين بالخارج، وتواجدها شخصيا وفريق العمل بالوزارة بصفحات المصريين بالخارج بكل دول العالم للتفاعل المباشر معهم.

وتطرقت السفيرة سها جندى إلى أنه وللحفاظ على الهوية المصرية لدى ابنائنا بالخارج فقد عملت وزارة الهجرة على تنفيذ العديد من المعسكرات الشبابية والزيارات والملتقيات والفعاليات المختلفة لأبناء الجيلين الثانى والثالث ليلمسوا بأنفسهم ما يجرى على أرض الواقع من تقدم، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" والتى تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية، مشيرة إلى انه يتم حاليا العمل على اطلاق عدد من الفيديوهات فى اطار المبادرة لتوعية وتثقيف أبنائنا بالخارج والحفاظ على هويتهم المصرية.

وتابعت الوزيرة الحديث عن التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يوما، فضلا عن العمل على إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، كما تطرقت الوزيرة إلى قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، مطالبة المشاركين من أعضاء الجالية بالاستفادة من القانون قبل انتهاء المدة المحددة فى 14 مارس المقبل، عبر تحميل الابليكيشن المخصص لذلك عبر الرابط: