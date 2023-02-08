وزير الزراعة يوجه بالتنفيذ الفورى لتوجيهات الرئيس بشأن تنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية.





ناقش الاجتماع بعض القرارات التى تسهم فى دعم الاستثمار الزراعى وتشجيع صغار المزارعين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتضمنت القرارات التى تم مناقشتها الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضى لمشروعات النفع العام فى المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما قرر المجلس التنفيذ الفورى لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وتقنيين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة وتحرير كافة العقود بشبه جزيرة سيناء لتكون مؤمنة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة.

كما تم تكليف هيئة التعمير بوضع كافة الأراضى المتاحة بولايتها بخريطة الاستثمار لطرحها على المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار لإقامة المشاريع الزراعية المتكاملة.

وتم تكليف هيئة التعمير بمراجعة موقف كافة الأراضى بمناطق شرق العوينات والفرافرة بالتنسيق مع محافظة الوادى الجديد ووزارة الموارد المائية والرى لوضع أسس الحفاظ على المخزون الجوفى والالتزام بها، واعتماد القوائم المالية للهيئة للعام المالى 2021 -2022 بحضور مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشاد وزير الزراعة بدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى المشاركة الفعالة وإيجاد حلول ساهمت فى إظهار القوائم المالية للهيئة بشكل يعبر عن مركزها الحقيقى، ووجه باستمرار التعاون الفعال بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى نهاية الاجتماع قدم القصير الشكر لأعضاء مجلس إدارة وقيادة الهيئة على ما قدموه من جهود فى سبيل الارتقاء بالعمل وكذلك تحصيل مستحقات الدولة.

من ناحيته استعرض محمد الشحات المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنجازات الهيئة خلال العام الماضى 2022 فى مجالات التوسع الأفقى والتحول الرقمى ودعم الاستثمار الزراعى وتحصيل مستحقات الدولة والتقنيين.