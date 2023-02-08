«مصر للطيران للصيانة» توقع عقد شراكة مع «Petra Aviation» الأردنية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا لصيانة وعمرة الطائرات فى نسخته الحادية والثلاثين الذى انعقد بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الحالى، تحت رعاية وزارة الطيران المدنى وتستضيفه الشركة القابضة لمصر للطيران، ممثلة فى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وفى هذا السياق، قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن توقيع عقد شراكة مصر للطيران مع بترا للطيران، جاء فى إطار حرص الشركة الوطنية نحو تعظيم العائد الاقتصادى وتنوع مصادر الدخل والذى يتماشى مع رؤية وزارة الطيران المدنى نحو جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع النشاط التجارى لشركة مصر للطيران وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرى.

وقال زكريا، لإن قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجرى أعمال توسيع لشبكة عملائها من خلال تقديم خدمات جديدة تتوافق مع تطور صناعة الطيران العالمية.

ومن جهته، قال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن محاور الشراكة تمتد لتشمل تطوير ورفع إمكانيات مجمع ورش إصلاح وتعمير المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة بالقاهرة، بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الفنية بورش المحركات على أحدث التقنيات والإجراءات لزيادة فاعلية الإنتاج وتوفير معدات وعدد خاصة لزيادة القدرة الاستيعابية لورشة عمرة المحركات لإصلاح هذا النوع من المحركات.

وأوضح أن الشراكة تشمل تسويق إمكانيات ورشة المحركات لجذب المزيد من العملاء فى إفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.