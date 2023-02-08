نسبة النجاح 95%.. ننشر نتيجة الفصل الدراسى الأول لـ«أبناؤنا فى الخارج»

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحانات أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسى 2022/2023، وذلك للعام الأول على نظام الفصلين الدراسيين.





وبدأت امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج يوم السبت الموافق 14/1/2023، وانتهت يوم الأحد الموافق 22/1/2023، وتقدم لأداء الامتحان (71083) طالبا وطالبة على مستوى العالم فى جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى العام، وأدى الامتحان فى جميع المواد عدد (68374) طالبا وطالبة. جدير بالذكر، أن نسبة النجاح للطلاب من أبنائنا فى الخارج الذين أدوا الامتحانات بلغت (95.6 %). ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمى للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج من خلال الرابط التالى من هنا.

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