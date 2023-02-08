وزيرا ”الإنتاج الحربي” و”التعليم العالي” يبحثان موضوعات التعاون المُشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:31 صباحاً - • وزير الدولة للإنتاج الحربي: نولي اهتمامًا كبيرًا للمُساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي بمصر

• وزير التعليم العالي: نؤمن بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي

استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ود. عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ود. مها غانم قائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)؛ لمناقشة موضوعات التعاون المُشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أشار المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مُناقشة ملفات التعاون المُشترك، مضيفًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية البحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، مؤكدًا على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المُتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تطرأ ودفع وتيرة العمل؛ لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية، وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا؛ للمساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي بمصر جنبًا إلي جنب مع تطوير منظومة التصنيع والإنتاج، من خلال الجهات التابعة، وذلك للمُساهمة في نهضة الوطن.

من جانبه، ثمن الدكتور/أيمن عاشور التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع الوزارة في كافة المجالات؛ للمُساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأوضح الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من اللقاء مُتابعة آخر المُستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضطلع بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية، ودعم الاقتصاد القومي، وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية، تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المُتقدمة والابتكار، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة بعملية التنمية في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي؛ لتدريب طلاب الكليات التكنولوجية في مصانع الإنتاج الحربي وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل.

وبدوره أكد المُستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، والاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي، المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة والدكتور مهندس/ عماد أحمد المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والمهندس/ ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والمهندس/ إيهاب أبو بكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي والمهندسة/ دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) والدكتور/ فوزي إبراهيم عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

ومن قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، أ/ أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة.