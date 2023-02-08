وزير التمية المحلية: قطاع التفتيش بالوزارة يقوم ب 117 حملة تفتيش على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:31 صباحاً - بناءاً على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،و تنفيذاً لتكليفات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برصد الثغرات داخل الجهاز الإداري للدولة و المحافظات و التى تفتح باباً للتلاعب و اهدار المال العام ...

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء و المتابعة و التفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية ، و الوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع ، و تتضمن رصد التعديات و مخالفات البناء ، و متابعة الخطة الاستثمارية ، و التفتيش المالى والادارى ، و النظافة و البيئة و الحملات الميكانيكية ، و فحص شكاوى المواطنين و أداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية .

و أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى 6 فبراير 2023 ، للوقوف على مدى التزامها ، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها ، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها ، و تم المرور على (21) محافظة وهى القاهرة و الجيزة و القليوبية و المنوفية و الغربية و الدقهلية و دمياط و الوادى الجديد و الشرقية و كفر الشيخ و أسيوط و الاسكندرية و البحيرة و المنيا و الفيوم و بور سعيد و مطروح و السويس و الاسماعيلية و البحر الاحمر و أسوان ، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط و المفاجىء الحملات الميكانيكية و المراكز التكنولوجية و فحص الشكاوى و المرور الليلى .

وأشار اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مخالفات ، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، و تقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

و كشف اللواء آمنة أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 331 للنيابات المختصة و الشئون القانونية ، منها عدد 77 احالة للنيابة العامة ، و عدد 221 احالة للنيابة الادارية ، و عدد 33 احالة للشئون القانونية ، موضحا أنه تم تنفيذ 20 حملة بمحافظة القاهرة ، و 8 حملات على محافظة الجيزة ، و 4 حملات على كل من بورسعيد والقليوبية و الإسماعيلية ، و عدد 2 حملة على كل من الشرقيه و المنوفية و أسيوط ، و 5 حملات على الغربية ، و 16 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية ، و 14 حملة على دمياط ، و 9 حملات على الفيوم ، و 7 حملات على كل من مطروح و الوادى الجديد ، و 3 حملات على كل من السويس و الاسكندرية و البحر الأحمر ، وحملة واحدة على كل من البحيرة و كفرالشيخ ، و المنيا و أسوان .

و أضاف اللواء هشام آمنة أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الادارة المحلية ، حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة ، والادارات الهندسية ، والحملات الميكانيكية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات.