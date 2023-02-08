وزارة الاتصالات تنظم ندوة حول التكنولوجيا المساعدة ضمن ”هاكاثون الحكومة الذكية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:31 صباحاً - تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة بعنوان "التكنولوجيا المساعدة الذكية" يوم 8 فبراير عبر الإنترنت وذلك في إطار "هاكاثون الحكومة الذكية" الذي تنظمه جامعة بنها بالتعاون مع شركة "أمازون" AWS.

وينعقد الهاكاثون تحت شعار "حكومة ذكية لعاصمة إدارية ذكية" ويهدف إلى إيجاد حلولٍ مبتكرة للتحديات المُلحّة المتعلقة بالحكومة الذكية من خلال التصميم والنماذج الأولية واختبار الأفكار.

ويركز الهاكاثون على عدة موضوعات، هي المصادقة الذكية والهوية الذكية والديمقراطية الذكية والخدمات الذكية والوسائط الذكية والتفاعل الذكي والمجتمع الذكي والحوكمة الذكية والقيادة الذكية والتخطيط الذكي والتنقل الذكي والتتبع الذكي والرقابة الذكية والحماية الذكية.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة تأسست في عام 2018. وتتمثل مهمتها الرئيسية في العمل على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم الاستثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وتسعى الأكاديمية إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لدعم وتعزيز التكنولوجيا المساعدة لتمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم.

تبدأ الندوة الساعة السابعة مساءً. لحضور الندوة يرجى الضغط هنا.

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