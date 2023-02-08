الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسى بتقديم المساعدات لسوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الصحف الضوء على استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر مجلس الوزراء، زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، على هامش زيارته الأولى مصر، ولقاء الأهلى التاريخى مع ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى كاس العالم للأندية.

وتحت عنوان الرئيس: تقديم كل صور العون والمساعدة الإغاثية إلى سوريا وتركيا، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى، أمس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السورى بشار الأسد، أعرب خلاله عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال المدمر الذى وقع أمس الأول، وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد الرئيس، خلال الاتصال، تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق فى هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم كل أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة، فى هذا الصدد، إلى سوريا.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس الأسد أعرب، من جانبه، عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسى، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وعلى صعيد متصل، أجرى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا، أمس، مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، تقدم خلاله بالتعازى والمواساة فى ضحايا الزلزال المروع الذى أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى.

وأكد الرئيس، خلال الاتصال، تضامن مصر مع الشعب التركى الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية، لتجاوز آثار هذه الكارثة.

وصرح المستشار أحمد فهمى بأن الرئيس التركى قدم الشكر للرئيس السيسى على هذه المشاعر الطيبة، مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية، بين الشعبين المصرى والتركى الشقيقين.

وتحت عنوان توجيه رئاسى بمواصلة تحسين أحوال الأئمة والدعاة، ذكرت الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة، والاستمرار فى برامج تدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا وفقا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابى الواقعى مع القضايا المطروحة، وذلك فى إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الدينى تطورات العصر والتفاعل معه، على نحو مستنير ومعتدل، مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامى ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف فى الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلا عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للرئيس السيسى بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف وحسن إدارتها واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة.

وتحت عنوان مدبولى يشيد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر دوليا، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا التى تمتد إلى ما قبل استقلال كرواتيا، مشيدا بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى المحافل الدولية، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبى والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، بمقر مجلس الوزراء، زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، على هامش زيارته الأولى مصر، حيث عقدا لقاء بحضور توميسلاف بوشنياك، سفير كرواتيا لدى القاهرة، ووفد رسمى كرواتى.

بينما حضر اللقاء من الجانب المصرى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير أيمن ثروت، سفير مصر لدى كرواتيا.

وبمناسبة اللقاء التاريخى بين الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم للأندية، وتحت عنوان كولر بنبرة هادئة: الأحمر «جاهز».. والانتصار يأتى فى لحظة، ذكرت صحيفة الأهرام أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، على بث نوع من الثقة والروح العالية بين لاعبى الفريق قبل أن تتحرك الكرة فى ضربة البداية، وأكد أن فريقه يخوض مباريات قوية فى كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، وليس هناك وقت معين للفوز، فالانتصار من الممكن أن يتحقق فى أى وقت.

وأضاف أن ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأى غيابات؛ لأن لديه لاعبين مميزين فى كل المراكز.

وأضاف: "نحاول إيقاف لاعبى الريال دفاعيا، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس؛ لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيدا، ونحاول استغلال كل الفرص، ونسعى لتفادى الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين".

وأوضح أن كل لاعبى الأهلى جاهزون لمواجهة الملكى الذى يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى عال، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف، وأن نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الأهم؛ لأننا لن ندافع طوال وقت المباراة.

وشدد على أن بطولة كأس العالم للأندية تمنح الجميع فى الأهلى الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية، وستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا فى البطولات التى نخوضها خاصة فى بطولة إفريقيا.

وتحت عنوان رئيس الوزراء يستقبل رئيسة البرلمان والوفد المرافق لها: تعزيز التعاون مع أذربيجان فى مختلف المجالات، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استقبل صاحبة جافاروفا، رئيسة المجلس الوطنى (البرلمان) بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى برئيسة البرلمان الأذرى فى القاهرة، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، مضيفا أن هذه الروابط الوثيقة بين البلدين قائمة على التعاون والتفاهم المتبادل، إلى جانب التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فى المحافل الدولية، منذ تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد استقلال أذربيجان، وكانت مصر حريصة على توثيق علاقتها بـ باكو منذ ذلك الوقت.

وذكرت صحيفة الشروق تحت عنوان أمناء الحوار الوطنى يستكمل إجراءات انطلاق الجلسات رسميا السبت المقبل، أن عضو مجلس الأمناء الوطنى كمال زايد أكد أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى كان مقررا عقده أمس الأول الإثنين تم تأجيله ليوم السبت القادم.

وأضاف زايد لـ"الشروق"، أن الاجتماع يستهدف استكمال باقى الإجراءات وصولا إلى إعلان موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى بشكل رسمى مشيرا إلى أن الحركة المدنية قدمت ممثليها ومحاوريها، ونحن فى انتظار باقى المحاورين من مختلف الأحزاب.

وتوقعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى، فاطمة خفاجى، أن يكون الاجتماع القادم هو الأخير للمجلس للتجهيز والإعداد للحوار الرسمى حيث يشهد المراجعة النهائية لأسماء المتحاورين والمشاركين فى جلسات الحوار وقالت خفاجى فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»: إنه سيتم تحديد موعد انطلاق الحوار الوطنى بشكل رسمى خلال الاجتماع، مؤكدة على بدء الحوار قريبا، وأنه قد يستمر لمدة 6 أشهر وسيتم من خلاله الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

وتحت عنوان "التموين": التعاقد على 645 ألف طن قمح وذرة صفراء.. وممارسة لشراء الأرز، ذكرت صحيفة الأخبار أن وزارة التموين قامت بإجراء عدة تعاقدات من شهر مارس ومناقصات لزيادة الأرصدة من السلع الغذائية لتكفى مدة تتراوح بين 6 و9 أشهر وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسواق ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية حيث تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد 535 ألف طن قمح روسى بتمويل من البنك الدولى تصل خلال الفترة من 15 فبراير حتى 15 مارس.

كما وافق على المصيلحى وزير التموين لأول مرة على إجراء مناقصتين لاستيراد 110 آلاف طن ذرة صفراء من الخارج تصل خلال شهرى فبراير ومارس لتوفير احتياجات مصانع الأعلاف لإنتاج العلف بكميات كبيرة للحد من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسابيع الماضية والتى أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة الدواجن والبيض والأسماك واللحوم حيث قامت هيئة السلع التموينية بالتعاقد على استيراد الذرة الصفراء التى تستخدم فى إنتاج العلف.

وتحت عنوان وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادى مع سويسرا، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة وأضاف أن حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى بلغ 994 مليون دولار، كما تعد سويسرا إحدى أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرى حيث تشارك بمشروعات يبلغ رأسمالها 2.2 مليار دولار فى 433 مشروعا.

وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية فى السوق المصرى فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية لاسيما المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى والكيماويات والأسمدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.