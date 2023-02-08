طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أماكن سقوط الأمطار اليوم

بينما بسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 9

6 أكتوبر 16 8

بنهـا 17 10

دمنهور 16 10

وادى النطرون 17 9

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 16 9

طنطا 16 9

دمياط 16 10

بورسعيد 15 9

الإسماعيلية 17 9

السويس 16 9

العريش 16 9

رفح 15 8

رأس سدر 17 11

نخل 14 4

كاترين 10 1-

الطور 18 11

طابا 15 10

شرم الشيخ 19 13

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 9

مطروح 15 9

السلوم 14 8

سيوة 15 6

رأس غارب 20 12

الغردقة 20 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 21 12

شلاتين 22 14

حلايب 21 15

أبو رماد 21 14

رأس حدربة 21 15

الفيوم 16 6

بنى سويف 16 6

المنيا 16 5

أسيوط 17 4

سوهاج 17 5

قنا 18 7

الأقصر 19 7

أسوان 20 9

الوادى الجديد 19 7

أبوسمبل 20 10