رفع تراكمات الأمطار من شوارع الغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت محافظة الغربية على صفحتها الرسمية على فيسبوك صورا لجهود رجال الأحياء؛ لشفط تجمعات المياه من كل مكان؛ لتسيير الحركة المرورية للمركبات والمواطنين على حد سواء.
ومن جانبها أعلنت محافظة الغربية رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية؛ حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء، مدعومة بـ سيارات شركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع؛ لإزالة تجمعات المياه.
وفى هذا السياق، أمر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عنها.
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