جدة - نرمين السيد - وذلك بحسب ما أفادت "قناة القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه، بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى طال البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- وصول طائرتين مصريتين لمطار أضنة التركى محملتين بأدوية ومساعدات طبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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