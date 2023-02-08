بيان عاجل من الأرصاد عن موعد تحسن الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الأجواء ستظل باردة اليوم الأربعاء على جميع الأنحاء.

وأضافت أنه يسود طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما بسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

واشارت إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتحسن الأجواء على جميع الأنحاء يومي الخميس والجمعة المقبلين.