الهلال الزعيم.. احتفال تاريخي بالتأهل التاريخي لنهائي كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:34 صباحاً - فرحة عارمة عمت فريق الهلال السعودي لاعبين وأجهزة فنية وطبية وإدارية عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء ذلك إثر فوزه التاريخي على حساب فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

ودخل الجهاز الفني ودكة البدلاء أرضة الملعب واحتفل الجميع في أرضية ملعب "طنجة"، في احتفالية تاريخية بصفته أول فريق سعودي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل أهداف المباراة كل من سالم الدوسري(هدفين)، ولوسيانو فيتو لنادي الهلال بالدقائق 4، 45، و70 من عمر اللقاء، بينما أحرز بيدرو هدفى فريق فلامنجو في الدقيقة 20 و92.

وشهدت المباراة تلقى اللاعب جيرسون الطرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد عرقلة مهاجم الهلال ليحصل على إنذار ثاني ليخوض فلامنجو الشوط الثاني ناقص عددياً.

وبات سالم الدوسري أول لاعب سعودي يتمكن من التسجيل في 3 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية وخامس لاعب في تاريخ البطولة بعد حسين الشحات ورونالدو وميسي وجاريث بيل.

وسبق الدوسري في هذا الإنجاز كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد صاحب الـ7 أهداف والويلزي جاريث بيل، جناح "المرينجي" السابق الوصيف بفارق هدف والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي بـ5 أهداف.

وأصبح الدوسري الهداف التاريخي للاعبين السعوديين في كأس العالم للأندية بواقع 4 أهداف، كما أنه بات ثاني لاعب عربي يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد حسين الشحات.

وأصبح سالم الدوسري هو أول لاعب يسجل ضد نفس الخصم بنسختين مختلفتين من كأس العالم للأندية، حيث زار شباك ضد فلامنجو بنسختي 2019 و2022.

وتأهل الهلال إلى دور نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

ودخل فلامنجو البطولة من الدور نصف النهائي من البطولة، في حين أن طرف نصف النهائي الآخر هو النادي الأهلي الذي سيخوض مواجهة تاريخية ضد بطل أوروبا العملاق الاسباني ريال مدريد وستكون غدا الأربعاء في التوقيت نفسه.

لم تكون مباراة اليوم هي الأولى بين الهلال وفلامنجو في نفس المسابقة، إذ التقيا سابقًا في نسخة 2019 في قطر، شهدت المشاركة الأولى للهلال، وحينها أبهر النادي السعودي الجميع بمباراة كانت مميزة للغاية أمام فلامنجو في نصف النهائي.فلامنجو ضد الهلال

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، وفي الأوقات الإضافية نجح الفريق البرازيلي في إحراز هدفين والعبور للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامته يوم 11 فبراير الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الخاسر سيواجه الطرف الثاني في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالي:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: ماسيوزينها، ليو بيريرا، ديفيد لويز، لوكاس.

خط الوسط: جورجيان دي أراسكايتا، جيرسون، تياجو مايا، ايفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.

بينما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة.

خط الوسط: فييتو، كويلار، كاريلو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.

نادي الهلال

نادي الهلال

نادي الهلال