وصول 3 طائرات مصرية محملة بالمساعدات إلى دمشق.. ووزير سوري: لن ننسى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 11:29 مساءً - وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم الاثنين 3 طائرات مصرية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين، جراء الزلزال الذي ضرب سوريا، وذلك بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف في تصريح من مطار دمشق: نوجه الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا، ونقول لهم: إن الشعب السوري لا ينسى أبدًا كل من يقدم له يد العون، وخصوصًا في هذه الظروف التي تعيشها البلاد جرّاء الزلزال المدمر الذي ضربها.

وأضاف مخلوف: أن جهود الإنقاذ هي الأولوية الأولى، ثم تقديم المساعدات الطبية والاستشفاء للمصابين وإيواء من غادر منزله لتقديم كل ما يلزم له بشكل كامل، بالإضافة إلى أعمال تدقيق السلامة الإنشائية للمنازل التي تصدعت، وكل ذلك في سياق من التكامل بين كل وزارات ومؤسسات الدولة وبين جهود المجتمع المحلي والمنظمات والاتحادات، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقته الجمهورية العربية السورية من الأشقاء والأصدقاء، الذي يعبّر عن مكانة الشعب السوري والدولة السورية لدى تلك الدول، وفق قوله.

وأوضح مخلوف، أنه يتم استثمار الإمكانات المتوافرة بأقصى طاقة من خلال غرف العمليات، سواء المركزية أو الفرعية في المحافظات، مشيرًا إلى أنه في كل لحظة هناك إمكانيات إضافية جديدة تسرع بعملية إزالة الأنقاض لانتشال العالقين تحتها.

السيسي يوجه بإرسال 5 طائرات مساعدات لسوريا وتركيا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه في وقت سابق بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لـ سوريا وتركيا.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا اليوم الثلاثاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرّح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مشيرًا إلى توجيهاته بتقديم كل أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.