فلامنجو ضد الهلال.. سالم الدوسري يتقدم للزعيم 1-0 بعد 4 دقائق "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 09:30 مساءً - سجل سالم الدوسري أول أهداف الهلال ضد فلامنجو عبر ركلة جزاء في الدقيقة 4 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

وتأهل الهلال الى دور نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

ويدخل فلامنجو البطولة من الدور نصف النهائي من البطولة، في حين أن طرف نصف النهائي الآخر هو النادي الأهلي الذي سيخوض مواجهة تاريخية ضد بطل أوروبا العملاق الاسباني ريال مدريد وستكون غدا الأربعاء في التوقيت نفسه.

الهلال يطمح لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.فلامنجو ضد الهلال

أما فلامنجو فيسعى لتلافي أي مفاجآت من الهلال في ذلك التوقيت، والوصول المنطقي بالنسبة للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.

لن تكون مباراة اليوم هي الأولى بين الهلال وفلامنجو في نفس المسابقة، إذ التقيا سابقًا في نسخة 2019 في قطر، شهدت المشاركة الأولى للهلال، وحينها أبهر النادي السعودي الجميع بمباراة كانت مميزة للغاية أمام فلامنجو في نصف النهائي.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، وفي الأوقات الإضافية نجح الفريق البرازيلي في إحراز هدفين والعبور للمباراة النهائية.فلامنجو ضد الهلال

والفائز من مباراة الهلال وفلامنجو سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامته يوم 11 فبراير الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الخاسرين سيتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأمل الجماهير العربية في نهائي عربي خالص بين الأهلي والهلال، و رغم ان مهمة الثنائي صعبة في تجاوز عملاقي أوروبا وأمريكا الجنوبية، إلا انها ليست مستحيلة خاصة في ظل تراجع اداء بطل دوري ابطال اوروبا و كوبا ليبرتادوريس في مونديال الاندية في السنوات الأخيرة حتى وإن نجحا فى احتكار التتويج بلقبها.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالي:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: ماسيوزينها، ليو بيريرا، ديفيد لويز، لوكاس.

خط الوسط: جورجيان دي أراسكايتا، جيرسون، تياجو مايا، ايفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.

بينما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة.

خط الوسط: فييتو، كويلار، كاريلو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.