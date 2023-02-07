وزارة الصحة تصدر توصيات لمنع مشاهد التدخين بالأعمال الدرامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 09:30 مساءً - عقدت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء مؤتمرًا هامًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر لتحقيق بنود اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC)، والتي تم توقيعها عام 2005 والتي تهدف إلى حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من الأضرار الصحية، والاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية المدمرة للتدخين والتعرض لدخان التبغ.

وأكدت وزارة الصحة، سعيها لتحقيق بنود هذه الاتفاقية من خلال إطلاق نتائج دراسة "رصد انتهاك قانون مكافحة التبغ في الدراما التلفزيونية المصرية والعربية لعام 2022" والتي رصدت انتهاك اتفاقية مكافحة التبغ في ما يخص الدراما من خلال بعض المشاهد التلفزيونية التي عرضت خلال شهر رمضان 2022، التي يظهر فيها منتجات للتبغ بمختلف أنواعه ..

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى الدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام في رفع الوعي وتغيير السلوك من خلال نشر المعلومات السليمة وعرض النماذج الايجابية، بالإضافة إلى أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي والذي لا يقل أهمية في التأثير على الاتجاهات وتعديل السلوكيات.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: «تنفق دوائر صناعة التبغ مليارات الدولارات على الإعلان سنويًا عن التبغ لزيادة استهلاك منتجاتها، كما أنها تقلل من تصورات الناس عن الآثار الصحية الضارة للمنتجات، خاصة أشكال التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن، وهو أمر غير صحيح لأنه لا يوجد مستوى آمن للتعرض للتبغ».

وأضافت: "يقتل التبغ -سنويا- أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم، كما يقف التبغ كعامل رئيسي خلف العديد من الأمراض غير السارية مثل السرطان بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة التي تعتبر السبب الأول للوفاة في مصر".

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر: "تلتف كل الأسرة من كبار وشباب وأطفال حول المسلسلات في شهر رمضان، وقد يؤثر التعرض لمثل هذه المشاهد كثيرًا على سلوكيات الناس ويجعلهم أكثر عرضة لجعل التدخين مقبول اجتماعيًا برغم مخاطره الصحية الشديدة، حيث تم رصد تراجعا في المشاهد المعروضة لأنواع التبغ التقليدية بين عامي 2021 و2022 ، وعلى الجانب الآخر فإن هناك أنواع جديدة من أشكال التبغ، مازلت بحاجة للعمل على التوعية بأضرارها لتسريع العمل ضد الترويج للتبغ بكل الأشكال لجعل الدراما خالية من التدخين".

ووقعت مصر ضمن 180 دولة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2005، والتي تقر فيها جميع الأطراف على فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، كما تنص على أن يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظرا شاملا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ المباشرة وغير المباشرة، بما يحد من استهلاك منتجات التبغ.

وشملت الدراسة جميع المسلسلات المصرية خلال شهر رمضان 2022، و10 من المسلسلات العربية، حيث أفادت الدراسة بوصول إجمالي مدة التدخين في المسلسلات المصرية إلى نحو 5.11 ساعات ظهرت في 600 مشهد، والمسلسلات العربية إلى 8.4 ساعة ظهرت في أكثر من 300 مشهد، وخرجت الدراسة بتوصيات لصناع القرار والعاملين في مجال الدراما والإعلام للتصدي لتلك الظاهرة.



