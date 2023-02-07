وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين فى تركيا وسوريا فى أعقاب الزلزال

جدة - نرمين السيد - تتابع غرفة عمليات القطاع القنصلى بوزارة الخارجية، لليوم الثانى على التوالى، موقف المواطنين المصريين فى كل من تركيا وسوريا فى أعقاب الزلزال المُدمر الذى وقع فجر أمس الإثنين.





ووفقًا للمعلومات الواردة من السفارة المصرية فى أنقرة، فلم تشمل القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الآن أسماء لضحايا مصريين، إلا أن اتصالات السفارة مع تجمعات الجالية المصرية واتحادات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة إنهيار البناية التى يقطنون بها فى منطقة إسكندرون بولاية هاتاى، وقد تمكنت السفارة المصرية من التواصل مع أحد أفراد الأسرة الذى لم يتعرض لإصابة لتقديم الدعم اللازم.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم أن السفارة فى أنقرة تستمر فى التواصل حاليًا مع عدد من المواطنين الذين أصيبوا إصابات طفيفة للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر ببعض الحالات الفردية التى علمت السفارة بقيام السلطات التركية بنقلها إلى دور إيواء نتيجة تعرض منازلها للهدم.

من ناحية أخرى، قامت وزارة الخارجية بموافاة السفارة المصرية فى أنقرة بقائمة بأسماء عدد من الطلاب المصريين الدارسين فى تركيا، والتى تم الحصول عليها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تكثف السفارة حاليًا اتصالاتها مع الخارجية التركية واتحادات الطلاب المصريين للاطمئنان عليهم والتحقق من سلامتهم لطمأنة ذويهم.

وحول أوضاع المصريين فى سوريا، أوضحت وزارة الخارجية أنه ليس هناك أى معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين.

وقد قامت السفارة فى دمشق بالتواصل مع أحد المصريين الذى تعرض لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله، والاطمئنان عليه.

وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتى مصر فى أنقرة ودمشق متابعة الموقف على مدار الساعة، وإصدار البيانات الإعلامية تباعًا بالمستجدات.