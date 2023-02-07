متحدث التعليم لـ دوت الخليج: اجتماع لبحث الإجراءات المتعلقة بالفصل الثانى غدا

جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، سيعقد اجتماعا، غدا الأربعاء، مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لبحث كافة الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسى الثانى من العام 2022/2023.





وكشف زلطة لـ"دوت الخليج"، أن وزير التربية والتعليم، سيوجه المديريات التعيلمية بتكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل. وأشار متحدث التربية والتعليم إلى أن الاجتماع سيتناول أيضا كافة الإجراءات والموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسى الثانى، بما فى ذلك الانضباط المدرسى وامتحانات نهاية العام لكافة الصفوف الدراسية.

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