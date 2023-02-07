 الصحة تشارك بإصدار توصيات لصناع الدراما بشأن مشاهد التدخين بالأعمال الفنية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، سعيها لتحقيق بنود اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ "FCTC"، والتى تم توقيعها عام 2005 والتى تهدف إلى حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من الأضرار الصحية، والاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية المدمرة للتدخين والتعرض لدخان التبغ.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، لإطلاق نتائج دراسة "رصد انتهاك قانون مكافحة التبغ فى الدراما التلفزيونية المصرية والعربية لعام 2022" والتى رصدت انتهاك اتفاقية مكافحة التبغ فى ما يخص الدراما من خلال بعض المشاهد التلفزيونية التى عرضت خلال شهر رمضان 2022، التى يظهر فيها منتجات للتبغ بمختلف أنواعه.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى الدور الأساسى الذى تلعبه وسائل الإعلام فى رفع الوعى وتغيير السلوك من خلال نشر المعلومات السليمة وعرض النماذج الايجابية، بالإضافة إلى أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعى والذى لا يقل أهمية فى التأثير على الاتجاهات وتعديل السلوكيات.

وخلال المؤتمر، قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر: "تنفق دوائر صناعة التبغ مليارات الدولارات على الإعلان سنويًا عن التبغ لزيادة استهلاك منتجاتها، كما أنها تقلل من تصورات الناس عن الآثار الصحية الضارة للمنتجات، خاصة أشكال التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن، وهو أمر غير صحيح لأنه لا يوجد مستوى آمن للتعرض للتبغ".

وأضافت: "يقتل التبغ -سنويا- أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم، كما يقف التبغ كعامل رئيسى خلف العديد من الأمراض غير السارية مثل السرطان بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة التى تعتبر السبب الأول للوفاة فى مصر".

ومن جانبه قال الدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر: "تلتف كل الأسرة من كبار وشباب وأطفال حول المسلسلات فى شهر رمضان، وقد يؤثر التعرض لمثل هذه المشاهد كثيرًا على سلوكيات الناس ويجعلهم أكثر عرضة لجعل التدخين مقبول اجتماعيًا برغم مخاطره الصحية الشديدة، حيث تم رصد تراجعا فى المشاهد المعروضة لأنواع التبغ التقليدية بين عامى 2021 و2022، وعلى الجانب الآخر فإن هناك أنواع جديدة من أشكال التبغ، مازلت بحاجة للعمل على التوعية بأضرارها لتسريع العمل ضد الترويج للتبغ بكل الأشكال لجعل الدراما خالية من التدخين".

كانت مصر ضمن 180 دولة وقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ فى عام 2005، والتى تقر فيها جميع الأطراف على فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، كما تنص على أن يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظرا شاملا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ المباشرة وغير المباشرة، بما يحد من استهلاك منتجات التبغ.

جدير بالذكر أن الدراسة شملت جميع المسلسلات المصرية خلال شهر رمضان 2022، و10 من المسلسلات العربية، حيث أفادت الدراسة بصول إجمالى مدة التدخين فى المسلسلات المصرية إلى نحو 5.11 ساعات ظهرت فى 600 مشهد، والمسلسلات العربية إلى 8.4 ساعة ظهرت فى أكثر من 300 مشهد، وخرجت الدراسة بتوصيات لصناع القرار والعاملين فى مجال الدراما والإعلام للتصدى لتلك الظاهرة.