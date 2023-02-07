وزير الصحة يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، السفير الإسبانى لدى مصر البارو ايرانثو جوتييريث، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأسبانيا فى قطاع الرعاية الصحية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.





واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على قوة العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين مصر وإسبانيا فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الرعاية الصحية، مؤكداً الحرص على تطوير وتعزيز أواصر التعاون المشترك، بما يضمن تحقيق الدعم والارتقاء بمختلف مجالات الرعاية الصحية بمصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث آليات التعاون فى عدد من الملفات الصحية، وعلى رأسها، نقل الخبرات الأسبانية فى تخصص أمراض العيون، من خلال التعاون لتطوير مستشفيات الرمد بمصر، فضلاً عن رفع كفاءة الفرق الطبية فى ذلك التخصص من خلال استقدام خبراء من أسبانيا وإرسال فرق طبية لتلقى التدريبات، مؤكداً أن أسبانيا من الدول المتقدمة فى مجال أمراض العيون.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون ونقل الخبرات الأسبانية فى تخصصى زراعة الأعضاء وسرطان الكبد، من خلال تدريب الفرق الطبية المتخصصة، مشيراً إلى أن أسبانيا من الدول الرائدة فى تلك التخصصات، فضلاً عن تدريب فرق التمريض والفئات الطبية المعاونة، بهدف رفع كفاءتهم والتحسين من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير إدارة العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.