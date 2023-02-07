الحركة المدنية الديمقراطية ترحب بإخلاء سبيل 34 من المحبوسين احتياطا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 07:32 مساءً -

رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بالقرارات التي اصدرتها النيابة العامة مؤخرا وتم بمقتضاها إخلاء سبيل 34 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة.

ودعت الحركة فى بيان الجهات المعنية إلى مواصلة هذا النهج واطلاق سراح كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي ممن لم تتلوث ايديهم بالدماء، او ينخرطوا في جماعات الارهاب و العنف.

وأعادت الحركة المدنية التذكير بموقفها المعلن في 4 يوليو 2022 والرافض لدعوة جماعة الاخوان للمشاركة في الحوار الوطني, كما جددت مطالبتها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمواصلة اصدار قرارات بالعفو عن مجموعة من السجناء السياسيين تقدمت باسمائهم وصدرت بحقهم احكام من محاكم امن دولة عليا طوارئ ، اسوة باخرين تم الافراج عنهم منذ ان اطلق رئيس الجمهورية دعوة الحوار الوطني قبل نحو عام.

وجددت الحركة المدنية حرصها على بذل كل الجهود الممكنة من اجل انجاح الحوار الوطني و تطالب بإستكمال تهئية الظروف المناسبة التي ستمنحه المصداقية و تصل به الى الاصلاح السياسي المنشود .