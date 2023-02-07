بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، اليوم الثلاثاء، بنسبة نجاح 74.56%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60%، بحضور سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظاة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.





وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، ومقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة. ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألفا و309 طالبا وطالبة، حضر نهم 97 ألفا و249 طالبا وطالبة. وينشر "دوت الخليج" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية كاملة من خلال المرفق التالى حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم برقم الجلوس من خلال هذا الرابـــــط https://natiga.qalubiaedu.org/

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