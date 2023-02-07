عاجل-بتوجيهات السيسى..إرسال 5 طائرات عسكرية تحمل مساعدات طبية لسوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - أرسلت مصر 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى طال البلدين.



جدة - نرمين السيد - أرسلت مصر 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى طال البلدين. جاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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