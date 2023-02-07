بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى 

جدة - نرمين السيد - وقع هشام آمنة وزير التنمية المحلية ود. نهى عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم، بروتوكول تعاون لتنسيق جهود الطرفين فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيًا إلى ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى " المستحق للدعم فى جميع المحافظات "، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.





جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأشار هشام آمنة إلى ما تبذله وزارة التنمية المحلية والمحافظات من مجهودات مستمرة لإحداث نقلة نوعية فى دعم الخدمات، وتحسين جودة حياة المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن المجتمع المدنى له دور محورى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويتعاظم دوره نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما يتزامن ذلك مع توجه الدولة نحو تفعيل دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن المجتمع المصرى يزخر بإمكانيات بشرية هائلة تحتاج فقط لاستثمارها وتنظيمها، لتتمكن من الاسهام بفاعلية وكفاءة فى تحقيق الخطط التنموية المنشودة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه بناء على البروتوكول، سيتم وضع استراتيجية مشتركة بين الوزارة وأعضاء التحالف، ترتكز على تمكين كافة المستهدفين من خلال الخطط والبرامج والمشروعات القومية لتمكين المواطن المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين، كما سيتم دمج التحالف الوطنى ومشاركته فـى كـافـة مـشـروعات ومبادرات وفعاليـات الـوزارة وتـوفير كافة البيانات اللازمـة لـه وصـولا إلـى تحقيـق جـودة الحيـاة للمـواطن المصرى، بالتنسيق مـع المحافظات المعنيـة لتنفيـذ مختلـف الأنشطة الخاصـة بالتعاون المشترك وتسهيل مهـام فـرق العمـل.

وأكدت د. نهى عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن التحالف سيوفر كافـة أوجـة الـدعم للفئـات والمناطق الأولـى بالرعاية على أرض المحافظات المصرية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مـن خـلال تنظيم المناسبات الخدمية والتنموية المتعلقة بالعمـل الخيـرى والتنموى، کما سيساهم التحالف بعـدد مـن المتطوعين المدربين للمشاركة فـى الفاعليات التى تنظمها الوزارة بالمحافظات، إضافة إلى تنفيذ مبادرات التحالف المختلفة والأنشطة الخاصة به بكافة المحافظات.

وأوضحت أمين سر التحالف، أنه سيتم تنفيذ أنشطة مشتركة مع الوزارة والمحافظات لتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيـف مـع آثـار التغيرات المناخيـة مـن خـلال قيـام الوزارة بتقييم وتقـديم المشـورة للمشروعات التى يقوم بها التحالف لمعالجة الآثار الناجمة عن تلك التغيرات، والمشاركة بالمشروعات والفاعليـات المختلفة التى تقـوم بهـا المؤسسات والمنظمات الدوليـة لخدمة المواطنين، إضافة إلى مشاركة عـدد مـن الجمعيـات والمؤسسات الأهليـة أعضاء التحالف والمتطوعين البارزين فـى لجـان متابعة المشروع القـومى لتطوير قرى الريف المصرى، ووضـع نظـم الإدارة المتكاملة لتحسين جودة حياة المواطن المصرى.

ونوه "آمنة" إلى انه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارة والتحالف للإشراف العام على الأنشطة المشتركة، على أن تقوم اللجنة بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ البروتوكول، وتقديم رؤية شاملة للتعاون، وتفعيل كافة المبادرات فى أى مجال للتعاون بين الأطراف، ومتابعة إجراءات التنفيذ والعرض بالمقترحات والتوصيات فى هذا الشأن، وعرض تقرير متابعة ربع سنوى فى هذا الشأن خلال مدة سريان البروتوكول، الذى يستمر لمدة عام قابل للتجديد.

جدير بالذكر، أن نشاط التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنا مهما فى عملية التنمية الشاملة بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

ويضم التحالف فى عضويته كل من "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.