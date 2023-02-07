توقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة لبناء السلام ومفوضية الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وقع السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، على مذكرة تفاهم مع مفوضية الاتحاد الإفريقى ممثلة فى السفير بانكولى أديوى مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا، بهدف تعزيز التعاون من أجل بناء وتطوير القدرات الإفريقية فى مجالات السلم والأمن، وخاصة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشهد مراسم التوقيع السفير دكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى.





وتسعى مذكرة التفاهم إلى دعم إطار التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، فضلاً عن تنفيذ أنشطة مشتركة فى مجالات حفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، اتصالاً باستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والذى تم توقيع اتفاقية استضافته على هامش النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى ديسمبر 2019، وتم افتتاحه فى نوفمبر 2021، وكذا ريادة رئيس الجمهورية لهذا الملف، ويشمل إطار التعاون مجالات محددة مثل تدريب العناصر الإفريقية المشاركة فى عمليات دعم السلام، وتسوية النزاعات، وجهود منع التطرف المؤدى للإرهاب، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتعزير مشاركة المرأة والشباب فى بناء السلام، والتصدى لتداعيات تغير المناخ على تحقيق السلم والاستقرار. وتم خلال مراسم التوقيع مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين منتدى أسوان، والذى يضطلع مركز القاهرة بمهام السكرتارية التنفيذية له، والاتحاد الإفريقى بما يساهم فى تفعيل العلاقة بين جهود السلم والأمن والتنمية فى القارة الإفريقية. تزامن التوقيع على مذكرة التفاهم مع مشاركة مركز القاهرة الدولى فى الاجتماعات التحضيرية لشبكة المراكز الأفريقية للسلام NETT4PEACE، والتى تهدف إلى إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة ببنية السلم والأمن فى إفريقيا، وبما يساهم فى تقديم توصيات وإثراء المناقشات فى إطار الاتحاد الإفريقى الخاصة بمجابهة التحديات المتزايدة التى تشهدها القارة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

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