الرئيس السيسى يعزى أردوغان ويؤكد تضامن مصر مع الشعب التركى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتعازى والمواساة فى ضحايا الزلزال المروع الذى أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركى الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

ومن جانبه؛ قدم الرئيس التركى الشُكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين المصرى والتركى الشقيقين.