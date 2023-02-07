جدة - نرمين السيد - ويقدم معرض "أهلا رمضان" مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمحاربة الغلاء. ويتوفر فى معرض"أهلا رمضان" بفيصل، كميات من السلع والمنتجات الغذائية، وياميش رمضان، بأسعار فى متناول الجميع. وكان محمد عطية الفيومى، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أكد أنه تم افتتاح 250 منفذا حتى الآن من معارض أهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كبير على معرض أهلا رمضان فى فيصل (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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