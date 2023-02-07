التضامن: إصدار أكثر من 11 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وأبدت سعادتها بالمشاركة فى الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية لكى تشارك تجربة مصر فى إيجاد العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لتسريع التعافى من جائحة COVID-19.





وأشارت القباج إلى أن الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة فى العديد من الاقتصاديات والمجتمعات، وتسعى البشرية جمعاء إلى التخفيف من حدتها من أجل تحسين رفاهيتها وعيش حياة كريمة، وتعيش الغالبية العظمى من فقراء العالم فى المناطق الريفية، ويعيش ما يقرب من 70% من الفقراء على أقل من دولارين فى اليوم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الشركات الصغيرة خاصة فى البلدان النامية، تواجه العديد من الحواجز التى تحول دون الوصول إلى الفرص الاقتصادية، بما فى ذلك الخدمات المالية المحدودة، وعدم القدرة على تقديم الوثائق الرسمية فى بعض الأحيان، ونقص الضمانات المصرفية، ومحدودية القدرات لإدارة الأموال والتعامل مع الأسواق، مؤكدة أنه عندما ضرب Covid-19 العالم فى عام 2020، تأثر الجميع ليس فقط فى المناطق الريفية، ولكن فى المناطق الحضرية أيضا، والطبقات الوسطى وكذلك البلدان المتقدمة.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تلعب دورا محوريا فى بناء رأس المال البشرى وحمايته والاستثمار فيه من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعى وبرامج التمكين الاقتصادى والاستثمار فى التدريب المهنى والشمول المالى، بالإضافة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية التى تشكل جزءا أساسيا من استراتيجية مصر لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021.

وأوضحت أن الوزارة اعتمدت سياسات مختلفة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، حيث يتم تقديم برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بما يشمل 5.2 مليون أسرة بإجمالى 22 مليون مواطن، حيث يوجه نحو 68٪؜ للمناطق الريفية ويحصل 74% من النساء عليه، كما تم تغطية 1.6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 أشهر، وهناك 13.8 مليون مواطن مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلقت برنامجا ضخما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية "حياة كريمة"، يغطى قرابة 58% من السكان فى 4500 قرية فى 20 محافظة، حيث يتبنى البرنامج نهجا شاملا لتنمية المناطق الريفية، مع مراعاة تحسين الخدمات، والتوسع فى خدمات المياه والصرف الصحى، وتوصيلات الغاز، والكهرباء، فضلا عن خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مبادرات التمكين الاقتصادى شملت العديد من المشروعات الصغيرة التى تم تنفيذها بقروض ميسرة ومعدلات فائدة منخفضة، كما تم تشجيع مشاريع الأمن الغذائى والمشاريع الصديقة للبيئة لدعم صغار المزارعين لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية، ومبادرات سلسلة القيمة، والأنشطة المدرة للدخل، وإعادة التدوير وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية، كما تم النظر فى توسيع فرص مشاركة المرأة فى سوق العمل مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للحد من النمو السكانى والتوسع فى تطوير دور الحضانة لتعزيز خدمات تنمية الطفولة المبكرة.

كما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى أكثر من 11 مليون بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للتوسع فى الشمول المالى.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها قائلة: "يجب أن يتجاوز الاستثمار فى الحماية الاجتماعية الاستجابة لمرة واحدة للأزمات وأن يكون جزءا من سياسات أوسع وأطول أجلا تخفف من حدة الفقر وتحد من أوجه عدم المساواة، ويجب أن نعمل على تطوير حماية اجتماعية عالمية شاملة تكون أكثر شمولا، وتمول بشكل كاف وتكون صديقة للبيئة ومستدامة".