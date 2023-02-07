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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فى سوريا لـ1970 قتيلا ونحو 2000 مصاب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 06:34 مساءً - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا فجر الإثنين، إلى 1970 قتيلا فى عموم المناطق التى ضربتها الهزة الأرضية، إضافة لإصابة نحو 2000 شخص على الأقل، وتضرر 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد.

 

من ناحية أخرى، حذر الدفاع المدنى السورى، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصى غربى إدلب، داعيا السكان فى مدينة جسر الشغور ودركوش توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، وذلك بعد الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فجر الإثنين.

 

وقال الدفاع السورى فى بيان نشره على صفحته الرسمى بموقع تويتر: "إذا بقى منسوب النهر يرتفع قد يؤدى لدخول المياه للمنازل على جانبيه".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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